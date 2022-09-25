Трое россиян попытались перейти границу с Казахстаном в обход КПП, но были пойманы в степи
Задержанные в Казахстане россияне. Фото © t.me / Tengrinews.kz — "Новости Казахстана"
Три россиянина попытались незаконно пересечь государственную границу Казахстана, но были пойманы местными пограничниками в степи. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности страны.
"25 сентября на участке департамента пограничной службы по Костанайской области пограничным нарядом отделения "Тобыл" задержаны трое граждан РФ, нарушивших границу в обход действующего пункта пропуска. Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации", — сказано в сообщении.
В настоящее время их опрашивают в Казахстане, позже они будут переданы российской стороне. В КНБ напомнили, что в эти дни подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме.
Ранее на горячей линии 122 пояснили, кто может подпасть под частичную мобилизацию в России. Так, призвать могут лиц, имеющих опыт реальных боевых действий, в том числе и мужчин-учителей, которые имеют необходимый боевой опыт. При этом, согласно указу президента от 24 сентября, отсрочке от мобилизации подлежат студенты очной и вечерней форм обучения, получающие высшее образование впервые.