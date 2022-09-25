ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Украинские военные продолжают серию ударов по Херсону. Как сообщил журналистам представитель экстренных служб города, на этот раз боевики нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту.
"ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, который использовался жителями города для сообщения с частью области. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал он.
Как писал Лайф, ранее сегодня Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате погибло как минимум два человека. Во время атаки в отеле находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева. Лайф публиковал кадры спасения людей из-под завалов. Одним из погибших оказался бывший нардеп Украины Алексей Журавко.
ТАСС / Сергей Мальгавко