ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские военные продолжают серию ударов по Херсону. Как сообщил журналистам представитель экстренных служб города, на этот раз боевики нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту.

"ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, который использовался жителями города для сообщения с частью области. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал он.