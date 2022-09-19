Что скрывает Нэнси Пелоси и для чего в Армении организовали митинг за выход из ОДКБ Почему именно после визита Нэнси Пелоси в Ереване начались митинги против договора о коллективной безопасности и кто заинтересован в вытеснении России из Закавказья. 19 сентября, 15:23 Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

Нэнси Пелоси, прилетевшая вчера в Ереван, сегодня стала главным героем международных рубрик большинства американских и даже европейских СМИ. После визита в Ереване был организован митинг с требованием о выходе Армении из Организации договора о коллективной безопасности. За доступ к микрофону успели подраться несколько человек. Эксперты считают, что эта кампания была развёрнута против России американской администрацией. Она стала реакцией на итоги саммита ШОС, где Россия получила поддержку большинства крупных азиатских стран. В то же время визит спикера американского парламента является сигналом Турции и предупреждением Вашингтона Анкаре о необходимости пойти на уступки.

Почему Пелоси стала "голубем мира" 2.0

Пелоси на Тайване. Фото © Getty Images / Annabelle Chih

Визит Нэнси Пелоси в Армению, как и посещение в своё время Тайваня, стал одной из главных тем в западных СМИ. Американские и европейские медиа не поскупились на победные реляции и на дифирамбы в адрес американского сенатора, "несущего мир", а, по сути, обозначающего точки эскалации новых конфликтов.

The Times выносит в заголовок Нэнси Пелоси, которая сватается к Армении, "недовольной" союзом с Россией. "Пелоси возглавляет делегацию Конгресса в Армению для продвижения демократии в условиях политического насилия", — продолжает The Washington Times. "Пелоси обещает поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном", — подхватывает Handelsblatt и так далее. Практически каждое крупное СМИ рассказывает сегодня о визите сенатора, о том, как США остановили 35-летний конфликт и добились крепкого мира.

— Итоги саммита ШОС вызвали опасения Вашингтона по поводу сближения Китая и Москвы, сегодня угрозы в адрес Китая прозвучали и от президента США Байдена. Поэтому нельзя исключить, что ситуацией воспользовались оппоненты Кремля. Совершенно очевидно, что при помощи дестабилизации на армяно-азербайджанской границе идут попытки отвлечь Россию от СВО на Украине, при этом нагнетаются антироссийские настроения в Армении, — считает глава Евразийского аналитического клуба Андрей Мендкович.

Таким образом Америка откровенно вторгается в российскую сферу влияния. Эксперт напоминает, что США активно пользуются настроениями в Ереване, чтобы превратить его в очаг антироссийской напряжённости. Хотя в проблемах Армении виновато её правительство. Россия пыталась добиться заключения выгодного для Еревана соглашения по Карабаху. Но по вине Пашиняна переговоры были затянуты, а в итоге подписан невыгодный мир, завершившийся потерей части территории непризнанной республики. Сейчас, по его словам, ситуация снова повторяется.

— Москва и ОДКБ как раз первыми отреагировали на обострение конфликта в сентябре. По инициативе армянской стороны было подписано перемирие. Соответственно, были отправлены не войска, а специальная миссия ОДКБ по изучению ситуации на границе и профилактике новых вспышек, — отметил Мендкович.

Однако активность Нэнси Пелоси связывают ещё и с коррупционными скандалами внутри США: её сын обвиняется в мошенничестве, против сенатора вместе с мужем выдвинуты обвинения в сговоре с целью биржевых манипуляций при использовании инсайдерской информации.

Политолог-американист Малек Дудаков полагает, что спикер Палаты представителей Конгресса США "пытается проявить себя как защитницу демократии, а не как человека, который в ближайший месяц лишится поста спикера после вероятного поражения на выборах".

— Вполне естественно, что Пелоси вынуждена разворачивать свою политическую деятельность, чтобы отвлечь избирателей от собственных коррупционных дел. Именно она провоцировала Пекин, посетив Тайвань и устроив триллер, когда все СМИ следили за самолётом сенатора. То же самое делает Пелоси сейчас, — считает Андрей Мендкович.

Намёк Турции

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Политики всего мира давно могли бы признать армянский геноцид, поскольку таким преступлениям никогда нет и не может быть срока давности. Но если ряд европейских стран и некоторые регионы и города мира сделали это в конце прошлого века – начале нынешнего, то США на уровне законодательной власти — только сейчас.

— Концепция США в регионе Южного Кавказа имеет долгосрочные планы. Американские эксперты работают здесь уже несколько лет. Общая стратегия Вашингтона направлена на постепенное вытеснение российских позиций на Южном Кавказе, но и, конечно, это давление на Турцию. Мы понимаем, что Байден стал первым президентом Америки, который признал геноцид армян. Показательно появление Пелоси у памятника жертвам геноцида. Всё это делается в пику Турции, у которой с нынешней администрацией очень сложные отношения, — говорит Дудаков.

Армения надеется, что сумеет существовать в новом мире, где потеряны суверенитеты, если делегирует свою государственность разным игрокам. Как это бывает, мы видели на примере Казахстана во время январских событий, почему Пашинян теряет территорию страны, мы наблюдаем сейчас. Эксперты называют такие ситуации сидением на вулкане, который скоро проснётся.

Фото © Getty Images / Annabelle Chih Для чего был устроен визит Пелоси? 0 Чтобы остановить войну между Арменией и Азербайджаном Её частная инициатива Это игра против России и Турции

Авторы Елена Стафеева