Валиева расплакалась после произвольной программы на контрольных прокатах сборной России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева расплакалась после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. Спортсмены выступают в столичном дворце спорта "Мегаспорт".

Произвольная программа Валиевой была посвящена февральским событиям на Олимпиаде в Пекине. 16-летняя фигуристка выступала под музыку китайского композитора Вэй Сяоханя Truman Sleeps.

В конце проката россиянка закрыла голову капюшоном. Это стало прямой отсылкой к февральским событиям в китайской столице. Многие помнят, как в разгар допингового скандала Камила шла по микст-зоне, закрывшись от журналистов капюшоном.

По официальным данным, в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменка сдала её на чемпионате России в декабре. При этом лаборатория в Стокгольме, где проверялась проба, доложила о результате лишь 8 февраля. В итоге МОК решил не проводить церемонию награждения российских фигуристов, ставших победителями командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, было объявлено, что результат Камилы Валиевой в турнире одиночниц будет считаться предварительным.

17 февраля CAS сообщил, что триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой из-за лекарства её дедушки — бытовым путём. Отмечалось, что мужчина регулярно возил внучку на тренировки, а препарат находился в его машине.