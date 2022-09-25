Эксперт назвала причины высокой явки на референдумы о присоединении к России

Явка на референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России очень высокая, хотя ВСУ продолжают обстрелы и запугивание населения, а в Сети множатся фейки о голосовании. Об этом Лайфу рассказала политконсультант Алёна Август, комментируя данные экзитпола о большом числе желающих воссоединиться с Россией.

"Несмотря на информационную войну, несмотря на запугивание и военные провокации, люди всё равно идут голосовать. Выражают своё мнение, надеются, что всё будет хорошо и что их мнение учтут. Мы видим, какое настроение у людей. Они даже в этой ситуации не отсиживаются дома, а идут голосовать", — объяснила она.

По её словам, недруги вовсю распускают слухи о том, что участников голосования заставляют сделать "правильный выбор". Но эксперт подчеркнула, что референдум проходит с соблюдением всех международных норм, а на участках присутствуют международные и российские наблюдатели. В целом процесс проходит спокойно, если не брать во внимание информационные атаки и провокации со стороны Украины. Август добавила, что следует отдать должное работникам избиркомов, которыми в основном стали женщины.