Эксперт назвала причины высокой явки на референдумы о присоединении к России
Эксперт Август объяснила высокую явку на референдумы о присоединении к России
Явка на референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России очень высокая, хотя ВСУ продолжают обстрелы и запугивание населения, а в Сети множатся фейки о голосовании. Об этом Лайфу рассказала политконсультант Алёна Август, комментируя данные экзитпола о большом числе желающих воссоединиться с Россией.
"Несмотря на информационную войну, несмотря на запугивание и военные провокации, люди всё равно идут голосовать. Выражают своё мнение, надеются, что всё будет хорошо и что их мнение учтут. Мы видим, какое настроение у людей. Они даже в этой ситуации не отсиживаются дома, а идут голосовать", — объяснила она.
По её словам, недруги вовсю распускают слухи о том, что участников голосования заставляют сделать "правильный выбор". Но эксперт подчеркнула, что референдум проходит с соблюдением всех международных норм, а на участках присутствуют международные и российские наблюдатели. В целом процесс проходит спокойно, если не брать во внимание информационные атаки и провокации со стороны Украины. Август добавила, что следует отдать должное работникам избиркомов, которыми в основном стали женщины.
"Эти женщины тоже сейчас на переднем краю. Они также понимают, что на них может быть объявлена какая-то охота, но они работают, стараются", — поделилась политконсультант.
Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Согласно данным экзитпола, 93% проголосовавших в Запорожской области поддержали вхождение в РФ. При этом явка по региону на 24 сентября составила 35,34%.
ТАСС / Сорокин Донат