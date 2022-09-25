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25 сентября, 14:23

Президент UFC Дана Уайт заявил, что ему осталось жить 10 лет

<p>Президент UFC Дана Уайт. Фото © Getty Images / Jeff Bottari / Zuffa LLC</p>

Президент UFC Дана Уайт. Фото © Getty Images / Jeff Bottari / Zuffa LLC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что ему осталось жить чуть более десяти лет, однако он намерен продлить срок, соблюдая рекомендации врачей. Об этом он заявил в подкасте Action Junkeez.

"Ко мне пришли и сделали анализ крови — берут ДНК по слюне. Через несколько дней врач сказал, что всё очень плохо. Он дал мне 10,4 года жизни. Это было 16 недель назад. Он заявил: "Если ты будешь делать то, что я тебе говорю, то ты изменишь свою жизнь". Я сделал всё, что он сказал", — поделился Уайт.

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Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров подписал контракт с UFC. На отборочных соревнованиях Dana White's Cotender Series спортсмен взял верх над бразильцем Марио Соусой. Также контракты с UFC подписали американец Тревор Пик, перуанец Даниэль Маркос, бразильянка Бруна Брасил и представитель Афганистана Фарид Башарат.

Татьяна Миссуми

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