Президент UFC Дана Уайт заявил, что ему осталось жить 10 лет

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что ему осталось жить чуть более десяти лет, однако он намерен продлить срок, соблюдая рекомендации врачей. Об этом он заявил в подкасте Action Junkeez .

"Ко мне пришли и сделали анализ крови — берут ДНК по слюне. Через несколько дней врач сказал, что всё очень плохо. Он дал мне 10,4 года жизни. Это было 16 недель назад. Он заявил: "Если ты будешь делать то, что я тебе говорю, то ты изменишь свою жизнь". Я сделал всё, что он сказал", — поделился Уайт.