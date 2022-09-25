Референдум в Запорожье будет признан состоявшимся при явке в более чем 50%

Председатель Избиркома Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что референдум можно будет считать состоявшимся, когда на нём проголосуют более 50% жителей региона.

"Если проголосует более 50%, абсолютное большинство", — сказала она ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Катющенко считает, что на избирательных участках и дистанционно проголосует больше людей, чем пока что можно предположить.