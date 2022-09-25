Владимир Зеленский признан самым влиятельным евреем мира

Израильское издание The Jerusalem Post составило рейтинг самых влиятельных евреев мира, в котором первое место занял президент Украины Владимир Зеленский. Выбор объясняется "испытанием", которому он подвергся из-за начала в феврале российской спецоперации.

"Сначала он считался диковинкой (если кто-то вообще думал о нём за пределами Украины) из-за того, что сыграл президента Украины в ситкоме, прежде чем сыграть эту роль в реальной жизни", — говорится в материале.

По оценке издания, СВО привлекла к бывшему комику всеобщее внимание и стала для него серьёзным испытанием, какое не выпадало на долю других государственных мужей. На второй строчке списка оказался премьер-министр Израиля Яир Лапид, а на третьей — его французская коллега Элизабет Борн.