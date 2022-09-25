США анонсировали санкции против "структур и компаний" вне России из-за референдумов

Вашингтон собирается объявить о новых антироссийских санкциях из-за референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Лидеры стран "Семёрки" в заявлении в пятницу после начала [референдумов] <...> подтвердили, что будут последствия, в частности дополнительные усиленные санкции, включая санкции в отношении структур и компаний вне России, которые поддерживают <...> референдумы", — пояснил он в эфире телеканала NBC.