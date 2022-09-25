США анонсировали санкции против "структур и компаний" вне России из-за референдумов
Вашингтон собирается объявить о новых антироссийских санкциях из-за референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Лидеры стран "Семёрки" в заявлении в пятницу после начала [референдумов] <...> подтвердили, что будут последствия, в частности дополнительные усиленные санкции, включая санкции в отношении структур и компаний вне России, которые поддерживают <...> референдумы", — пояснил он в эфире телеканала NBC.
По словам Салливана, объявленное голосование о воссоединении регионов с Россией лишь удвоит усилия США по предоставлению Украине вооружения и военной техники.
Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября. Американский президент Джо Байден пригрозил ужесточить из-за этого санкции против России. Он отметил, что "попытки присоединить части Украины силой" являются вопиющим нарушением международного права, включая Устав ООН.
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