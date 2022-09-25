Голосование в Снигирёвке Николаевской области приостановили из-за обстрела ВСУ

Голосование на референдуме в прифронтовом городе Снигирёвка в освобождённой части Николаевской области Украины было приостановлено из-за артобстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказала журналистам глава избиркома Херсонской области Марина Захарова.

"Что касается провокаций, то сегодня участковая избирательная комиссия была вынуждена приостановить свою работу в Снигирёвке из-за начавшегося артиллерийского обстрела... Мы были вынуждены остановить работу комиссии и покинуть территорию", — сообщила Захарова.

Она уточнила, что "если будут соответствовать условия, если не будет угрозы жизни членов комиссии и если не будет угрозы для наших избирателей", то в понедельник избирательная комиссия будет на прежнем месте и возобновит работу. Нарушений на данный момент выявлено не было, добавила Захарова.