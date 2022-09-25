Американцы поймали Байдена на вранье
Американцы поймали Байдена на вранье о ценах на бензин в США
Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock
Американцы заметили расхождение в заявлениях президента США Джо Байдена о ценах на бензин с реальным положением вещей в стране. Некоторые СМИ и читатели "Твиттера" отмечают, что последний раз долговой рейтинг Соединённых Штатов был на таком же уровне, когда главой Белого дома был Барак Обама.
Выступая на встрече Демократического национального комитета в пятницу, Байден объявил, что уже в 41 штате, а также в округе Колумбия средняя цена бензина составляет ниже 2,99 доллара.
Но вот по данным мониторинговых агентств, ни в одном американском штате средняя стоимость топлива не опустилась ниже отметки в три доллара. Согласно сведениям, собранным со 120 тысяч заправочных станций США, средняя цена за бензин в стране колеблется от 3,081 доллара до 5,762 доллара в зависимости от штата. В округе Колумбия горючее в среднем стоит 3,768 доллара.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп предупредил о риске удвоения цен на бензин из-за Байдена и ноябрьских выборов в Конгресс. Трамп напомнил, что стратегические нефтяные запасы нужны стране на случай войны, а не для снижения цен на топливо перед выборами.