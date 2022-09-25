Украинский диверсант погиб из-за своей ошибки при взрыве автомобиля в Мелитополе

Украинский диверсант погиб из-за своей же ошибки в результате взрыва автомобиля в Мелитополе. Об этом говорится в заявлении городской администрации в телеграм-канале. Кадры с последствиями взрыва оказались в соцсетях.

Последствия взрыва автомобиля в Мелитополе, в результате которого погиб украинский диверсант. Видео © Telegram / "СВОДКИ ОПОЛЧЕНИЯ"

Инцидент произошёл сегодня около 17:15 на улице Ломоносова. Сила взрыва была настолько мощной, что транспортное средство разорвало на две части, причём на протяжении некоторого времени детонировал боекомплект. Погибший был гражданином Незалежной, рядом с его телом обнаружили приписное свидетельство Вооружённых сил Украины, разбросаны деньги. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

"По предварительной версии, мужчина был диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством. Однако следствие рассматривает и другие версии", — заявили в пресс-службе Администрации Мелитополя.