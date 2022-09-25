В Иране казнили 20-летнюю вдохновительницу протестов из-за убийства девушки в "неправильном" хиджабе

В Иране силовики застрелили 20-летнюю Хадис Наджафи, которая была активисткой и идейным вдохновителем протестов, вспыхнувших после смерти от полицейских побоев за "неправильный" хиджаб Махсы Амини. Об этом сообщила иранская журналистка Масих Алинежад.

Хадис Наджафи перед митингом. Видео © Twitter / Masih Alinejad

"Её звали Хадис Наджафи. Её сестра рассказала мне, что девушке было всего 20 лет и она была убита шестью выстрелами в грудь, лицо и шею в городе Карадж", — написала она в "Твиттере".

Журналистка напомнила, что активистка стала известна после ролика в Сети, где она перед митингом стоит без хиджаба и затягивает свои светлые волосы в пучок. Недельные протесты, по данным Тегерана, закончились смертью 35 человек, хотя организаторы настаивают, что жертв как минимум 50. В Amnesty International рассказали, что четверо погибших — дети.