В Иране казнили 20-летнюю вдохновительницу протестов из-за убийства девушки в "неправильном" хиджабе
В Иране казнили вдохновительницу протестов из-за убийства девушки в "неправильном" хиджабе
Хадис Наджафи. Фото © Twitter / Masih Alinejad
В Иране силовики застрелили 20-летнюю Хадис Наджафи, которая была активисткой и идейным вдохновителем протестов, вспыхнувших после смерти от полицейских побоев за "неправильный" хиджаб Махсы Амини. Об этом сообщила иранская журналистка Масих Алинежад.
Хадис Наджафи перед митингом. Видео © Twitter / Masih Alinejad
"Её звали Хадис Наджафи. Её сестра рассказала мне, что девушке было всего 20 лет и она была убита шестью выстрелами в грудь, лицо и шею в городе Карадж", — написала она в "Твиттере".
Журналистка напомнила, что активистка стала известна после ролика в Сети, где она перед митингом стоит без хиджаба и затягивает свои светлые волосы в пучок. Недельные протесты, по данным Тегерана, закончились смертью 35 человек, хотя организаторы настаивают, что жертв как минимум 50. В Amnesty International рассказали, что четверо погибших — дети.
Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что бунтовщики нарушают порядок и безопасность, поэтому их нужно остановить любой ценой. По его словам, причиной смерти Махсы Амини вовсе не было избиение полицейскими.
Ранее Лайф писал, что в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которым послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требуют смягчения религиозных законов. В полиции же утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали смерть девушки случайной.