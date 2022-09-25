Зеленский сообщил о получении ВСУ американских ЗРК NASAMS

Украина получила обещанные Соединёнными Штатами Америки зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Об этом в эфире телеканала CBS заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"Я хочу выразить благодарность президенту [Джо] Байдену за положительное решение, которое уже принято. И от Конгресса США мы получили NASAMS", — сказал он.

Глава государства добавил, что на сегодняшний день Америка ежемесячно выделяет Киеву 1,5 миллиарда долларов для ведения боевых действий с Россией.