ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 18:29
15827

Зеленский сообщил о получении ВСУ американских ЗРК NASAMS

Зеленский сообщил, что Украина получила обещанные Америкой ЗРК NASAMS

Украина получила обещанные Соединёнными Штатами Америки зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Об этом в эфире телеканала CBS заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"Я хочу выразить благодарность президенту [Джо] Байдену за положительное решение, которое уже принято. И от Конгресса США мы получили NASAMS", — сказал он.

Глава государства добавил, что на сегодняшний день Америка ежемесячно выделяет Киеву 1,5 миллиарда долларов для ведения боевых действий с Россией.

ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине
ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит содействовать передаче советских танков, имеющихся у стран НАТО, Украине. По его словам, Штаты уже потратили на военную помощь Киеву 15 миллиардов долларов.

BannerImage

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar