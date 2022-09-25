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25 сентября, 18:29

Зеленский сообщил о получении ВСУ американских ЗРК NASAMS

Зеленский сообщил, что Украина получила обещанные Америкой ЗРК NASAMS

Украина получила обещанные Соединёнными Штатами Америки зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Об этом в эфире телеканала CBS заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"Я хочу выразить благодарность президенту [Джо] Байдену за положительное решение, которое уже принято. И от Конгресса США мы получили NASAMS", — сказал он.

Глава государства добавил, что на сегодняшний день Америка ежемесячно выделяет Киеву 1,5 миллиарда долларов для ведения боевых действий с Россией.

ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине

ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит содействовать передаче советских танков, имеющихся у стран НАТО, Украине. По его словам, Штаты уже потратили на военную помощь Киеву 15 миллиардов долларов.

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Shutterstock

Никита Осипов

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