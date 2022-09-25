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25 сентября, 15:35

ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине

GT: Над ЕС нависла экзистенциальная угроза из-за действий США на Украине

В Европе началась деиндустриализация из-за роста цен на энергоресурсы и высокой инфляции, что стало следствием затягивания США конфликта на Украине. Об этом пишет китайское издание Global Times.

"Рост тарифов приведёт к нехватке промышленного сырья в Европе, в том числе и металлов. Вслед за резким скачком цен на энергоносители и удорожанием импорта из-за девальвации евро последует снижение прибыли, что приведёт к неприятностям на предприятиях и затронет всю обрабатывающую промышленность", — отмечается в публикации.

Автор напоминает, что перенос производств в страны третьего мира в рамках глобализации и курс на зелёную энергетику уже подорвали экономику Европы. Однако настоящей экзистенциальной угрозой для промышленности стал именно текущий энергетический кризис, который лишь усиливается из-за эскалации на Украине. В статье подчёркивается, что ЕС не может себе помочь, а из Вашингтона руку помощи вряд ли протянут.

Эксперт назвал главные ошибки Европы, ставшие причиной энергетического кризиса

Эксперт назвал главные ошибки Европы, ставшие причиной энергетического кризиса

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала CBS, что Вашингтон продолжит содействовать передаче советских танков, имеющихся у стран НАТО, Украине. По его словам, Штаты уже потратили на военную помощь Киеву 15 миллиардов долларов.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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