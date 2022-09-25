ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине

В Европе началась деиндустриализация из-за роста цен на энергоресурсы и высокой инфляции, что стало следствием затягивания США конфликта на Украине. Об этом пишет китайское издание Global Times.

"Рост тарифов приведёт к нехватке промышленного сырья в Европе, в том числе и металлов. Вслед за резким скачком цен на энергоносители и удорожанием импорта из-за девальвации евро последует снижение прибыли, что приведёт к неприятностям на предприятиях и затронет всю обрабатывающую промышленность", — отмечается в публикации.

Автор напоминает, что перенос производств в страны третьего мира в рамках глобализации и курс на зелёную энергетику уже подорвали экономику Европы. Однако настоящей экзистенциальной угрозой для промышленности стал именно текущий энергетический кризис, который лишь усиливается из-за эскалации на Украине. В статье подчёркивается, что ЕС не может себе помочь, а из Вашингтона руку помощи вряд ли протянут.