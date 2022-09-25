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25 сентября, 15:27

В Москве девушку пришлось доставать из мусоропровода всем подъездом

Жительница многоэтажки на юге Москвы стала жертвой подъездного мусоропровода. Он мог бы расправиться с бедняжкой, если бы на помощь ей не пришли бдительные соседи, передаёт телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Всё произошло на Нахимовском проспекте, в доме № 50. Героиней необычного инцидента стала 27-летняя москвичка, которая каким-то образом оказалась заложницей мусоропровода. Возможно, она перепутала пакеты и по ошибке выкинула нужный или же вместе с мусором в чёрную дыру попали ключи от квартиры. Однако по итогу в трубе оказалась сама девушка.

К счастью, на её крики о помощи быстро отреагировали соседи и бросились спасать несчастную. Вот только самостоятельно извлечь её из трубы не удавалось и пришлось обращаться к спасателям. Однако они смогли до их приезда самостоятельно освободить соседку.

На северо-востоке Москвы в мусоропроводе обнаружили младенца

На северо-востоке Москвы в мусоропроводе обнаружили младенца

Кстати, подобная ситуация произошла в Нижнем Тагиле Свердловской области с жительницей, которая полезла в мусоропровод за телефоном и застряла. Сотрудникам спасательных служб пришлось демонтировать часть трубы, причём поднять женщину удалось только при помощи альпинистского снаряжения.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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