В Москве девушку пришлось доставать из мусоропровода всем подъездом

Жительница многоэтажки на юге Москвы стала жертвой подъездного мусоропровода. Он мог бы расправиться с бедняжкой, если бы на помощь ей не пришли бдительные соседи, передаёт телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Всё произошло на Нахимовском проспекте, в доме № 50. Героиней необычного инцидента стала 27-летняя москвичка, которая каким-то образом оказалась заложницей мусоропровода. Возможно, она перепутала пакеты и по ошибке выкинула нужный или же вместе с мусором в чёрную дыру попали ключи от квартиры. Однако по итогу в трубе оказалась сама девушка.

К счастью, на её крики о помощи быстро отреагировали соседи и бросились спасать несчастную. Вот только самостоятельно извлечь её из трубы не удавалось и пришлось обращаться к спасателям. Однако они смогли до их приезда самостоятельно освободить соседку.