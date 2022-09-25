В Италии требуют отставки Урсулы фон дер Ляйен из-за "политического землетрясения"

Итальянские СМИ и политсилы резко осудили заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о её готовности "повлиять" на Правительство Италии в случае прихода к власти правого альянса. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine.

Представители правых назвали это прямым вмешательством в выборы. По словам еврокомиссара из партии "Вперёд, Италия" Антонио Таяни, задача ЕК — следить за соблюдением договоров ЕС, а не за выборами в демократических странах союза. В стране сочли заявление председателя Еврокомиссии "политическим землетрясением", а бывший министр внутренних дел и лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини и вовсе потребовал от неё "извиниться или уйти в отставку".

"Что это должно быть, угроза?" — приводит его слова издание. Сальвини также обвинил фон дер Ляйен в "позорном высокомерии" и попросил её уважать свободный и демократический выбор итальянского народа.