"Хорошая идея": Туктамышева завязывала глаза, чтобы научиться изображать слепую женщину на льду
Фигуристка Туктамышева: Завязывала глаза тряпочкой и пыталась найти опору
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева во время тренировок завязывала глаза тряпочкой, чтобы научиться изображать слепую женщину на льду. Об этом 25-летняя спортсменка рассказала журналистам.
В воскресенье Туктамышева исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в столичном дворце спорта "Мегаспорт".
"Хореограф Елизавета Новиславская предложила катать слепую женщину, мы в этом русле начали работать. Идея мне показалась очень хорошей, чем глубже я её осознаю, тем мне легче катать. Я завязывала глаза тряпочкой и пыталась найти какую-нибудь опору", — сказала Туктамышева.
Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил ещё на год отстранение всех российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой. Помимо того, конгресс организации проголосовал за поэтапное введение возрастного ценза в фигурном катании. Начиная с сезона 2024/2025 спортсмены смогут выступать на взрослом уровне с 17 лет.
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