В Белом доме рассказали о переговорах с Россией на высоком уровне в последние дни

Вашингтон и Москва вели переговоры на высоком уровне в последние дни. Такое заявление в интервью телеканалу NBC сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Речь идёт о взаимодействии американских и российских высокопоставленных представителей.

Салливан напомнил, что между двумя странами по-прежнему работает горячая линия связи. При этом Вашингтон придерживается конфиденциальности по вопросам, которые касаются времени и содержания диалога.

"У нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно направлять свои сигналы им и принимать их сигналы, что часто происходило за последние месяцы и даже за последние дни", — подчеркнул Салливан.