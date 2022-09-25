В Белом доме рассказали о переговорах с Россией на высоком уровне в последние дни
Вашингтон и Москва вели переговоры на высоком уровне в последние дни. Такое заявление в интервью телеканалу NBC сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Речь идёт о взаимодействии американских и российских высокопоставленных представителей.
Салливан напомнил, что между двумя странами по-прежнему работает горячая линия связи. При этом Вашингтон придерживается конфиденциальности по вопросам, которые касаются времени и содержания диалога.
"У нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно направлять свои сигналы им и принимать их сигналы, что часто происходило за последние месяцы и даже за последние дни", — подчеркнул Салливан.
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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать первых шагов для контактов с США и НАТО. При этом, по его словам, Москва всегда открыта к разговору с Америкой и Североатлантическим альянсом.
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