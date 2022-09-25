Трасс призвала Запад игнорировать "угрозы" Путина
Премьер Британии Трасс призвала Запад игнорировать "угрозы" Путина и поддерживать Украину
Запад должен игнорировать угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина, продолжать вводить санкции против Москвы и поддерживать Украину, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу CNN.
"Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину", — уточнила она.
По её утверждению, Лондон намерен двигаться именно в таком фарватере, подобной позиции Британия ожидает и от американских властей.
Напомним: в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Глава государства указал, что "в ход пошёл ядерный шантаж", и предупредил, что "роза ветров может развернуться" в сторону Запада. Позднее Джо Байден увидел в словах Путина угрозу нарушения режима нераспространения ядерного оружия.
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