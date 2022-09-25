Трасс призвала Запад игнорировать "угрозы" Путина

Запад должен игнорировать угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина, продолжать вводить санкции против Москвы и поддерживать Украину, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу CNN.

"Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину", — уточнила она.

По её утверждению, Лондон намерен двигаться именно в таком фарватере, подобной позиции Британия ожидает и от американских властей.