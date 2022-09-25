НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 сентября, 14:46

Трасс призвала Запад игнорировать "угрозы" Путина

Премьер Британии Трасс призвала Запад игнорировать "угрозы" Путина и поддерживать Украину

Запад должен игнорировать угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина, продолжать вводить санкции против Москвы и поддерживать Украину, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу CNN.

"Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину", — уточнила она.

По её утверждению, Лондон намерен двигаться именно в таком фарватере, подобной позиции Британия ожидает и от американских властей.

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что России никто не угрожает

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что России никто не угрожает

Напомним: в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Глава государства указал, что "в ход пошёл ядерный шантаж", и предупредил, что "роза ветров может развернуться" в сторону Запада. Позднее Джо Байден увидел в словах Путина угрозу нарушения режима нераспространения ядерного оружия.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров