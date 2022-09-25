Найдены тела двух взрослых туристов и ребёнка с перевернувшегося катера в Карелии
Перевернувшийся в Карелии катер. Фото © Северо-Западное СУ на транспорте СК России
Спасатели в Карелии обнаружили тела ещё трёх туристов, которые пропали при крушении катера на Онежском озере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС России. Ранее сообщалось, что в числе пропавших туристов, по предварительным данным, числился пятилетний ребёнок.
"Сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части были обнаружены тела троих пропавших туристов", — сказано в сообщении.
Всего в лодке было семь пассажиров. Трое мужчин выбрались самостоятельно, тело ещё одного нашли спасатели. Ранее министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщал, что в катере находились уроженцы Карелии и Санкт-Петербурга. Поиски трёх пропавших, в том числе пятилетнего ребёнка, велись на протяжении дня. Все находившиеся в лодке были без спасательных жилетов.