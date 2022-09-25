В Северной Осетии открыли парковку для транзитного авто из-за пробок на границе с Грузией
Обстановка на КПП Верхний Ларс в Республике Северная Осетия – Алания. Фото © VK / Ситуация на КПП Верхний Ларс / Александр Сунцов
Власти Северной Осетии открывают парковку для транзитного транспорта из-за многокилометровых пробок на границе с Грузией. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меняйло.
"На строящейся объездной дороге в районе селения Ногир открываем перехватывающую парковку для транзитного автотранспорта. Ситуация на государственной границе РФ сегодня требует вмешательства региональных властей: необходимо упорядочить движение и снять напряжение, которое возникло на дорогах республики", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, очереди в село и на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс достигают нескольких километров и создают ряд неудобств для жителей республики. В связи с этим было принято решение задействовать строящийся объект, где будут останавливаться транзитники, пока не подойдёт их очередь.
Ранее Лайф рассказывал, что жители Северной Осетии предлагают россиянам доставить их к контрольно-пропускному пункту на электросамокате. Такой бизнес очень кстати, ведь на месте собралась многокилометровая пробка из машин к контрольно-пропускному пункту.