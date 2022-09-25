В Подмосковье 15-летний подросток трагически погиб при попытке перепрыгнуть таксу

В Московской области 15-летний подросток смертельно ударился о торчащую из потолка железяку, пытаясь перепрыгнуть собаку в подъезде. О трагедии пишет МК.

Накануне вечером в одном из домов Павловского Посада школьник спускался на прогулку по лестнице и ему навстречу шла соседка с таксой. Чтобы не наступить на собаку, мальчик решил её перепрыгнуть. Однако в прыжке задел виском вмонтированную в потолок железяку, после чего смерть наступила мгновенно.

"В этот момент в подъезде одновременно находились восемь человек: пятеро друзей подростка, соседка с таксой и ещё двое супругов, которые поднимались с первого этажа. Все они бросились к бесчувственному телу, готовые оказать ему первую помощь, но это было бесполезно", — пишет издание.