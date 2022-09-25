США продолжат содействовать передаче советских танков Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала CBS , что Вашингтон продолжит содействовать передаче советских танков, имеющихся у стран НАТО, Украине. По его словам, Штаты уже потратили на военную помощь Киеву 15 миллиардов долларов.

"Одни лишь США к настоящему времени предоставили (Украине. — Прим. Лайфа) вооружений более чем на $15 млрд, включая системы ПВО, сотни артиллерийских установок, сотни тысяч, если не миллионы, артиллерийских снарядов. Мы содействовали передаче танков из стран – союзников по НАТО, у которых имеются танки советской эпохи, на которых проходили обучение украинцы, мы продолжим делать всё это", — подчеркнул Салливан.