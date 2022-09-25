НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 сентября, 15:22

США продолжат содействовать передаче советских танков Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала CBS, что Вашингтон продолжит содействовать передаче советских танков, имеющихся у стран НАТО, Украине. По его словам, Штаты уже потратили на военную помощь Киеву 15 миллиардов долларов.

"Одни лишь США к настоящему времени предоставили (Украине. — Прим. Лайфа) вооружений более чем на $15 млрд, включая системы ПВО, сотни артиллерийских установок, сотни тысяч, если не миллионы, артиллерийских снарядов. Мы содействовали передаче танков из странсоюзников по НАТО, у которых имеются танки советской эпохи, на которых проходили обучение украинцы, мы продолжим делать всё это", подчеркнул Салливан.

В США рассказали, когда военная помощь Украине может сойти на нет

В США рассказали, когда военная помощь Украине может сойти на нет

Ранее Джейк Салливан заявил, что США предупредили официальных лиц РФ о "катастрофических" последствиях потенциального применения ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. По его словам, ответ на это будет "решительным".

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров