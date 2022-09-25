Что такое Khosta-2 и какую угрозу несёт человечеству найденный у летучих мышей в России вирус
Иммунолог Жемчугов: Вирус Khosta-2 пока безобиден, но может стать опасным для людей
Обнаруженный у российской летучей мыши вирус Khosta-2 на данный момент не представляет угрозы, однако со временем может стать опасным для людей. Об этом заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Эксперт отметил, что новые инфекции могут возникнуть в любое время, как это уже произошло с ковидом. Жемчугов обратил внимание, что в геноме всех вирусов происходит множество мутаций в сутки. При этом из них остаются только те, которые способны распространять заболевания, подчеркнул специалист. По мнению иммунолога, в ситуации с SARS-CoV-2 была мутация, которая позволяла ковиду передаваться от человека к человеку.
"Поэтому, что будет с "хостой", <...> никто не знает, что может произойти из-за вот этих вот мутаций. Поэтому если он получит способность распространяться от человека к человеку, то будет опасен, а пока — нет", — подчеркнул эксперт в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что вирус, обнаруженный у российской летучей мыши, похож на SARS-CoV-2. Учёные из Вашингтонского государственного университета выяснили, что он способен заражать людей и устойчив к существующим вакцинам.
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