ФСБ России задержала консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке Тацунори за шпионаж. Видео © ФСБ России

"ФСБ в Приморском крае пресечена шпионская акция консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", — говорится в сообщении.

В итоге, Тацунори был объявлен персоной нон-грата, а японской стороне был направлен протест из-за действий консула, которые несовместимы со статусом дипломата. В ходе допроса он признался в содеянном и заявил, что осознал свои действия лишь после задержания.