Дневники Алана Рикмана пролили свет на то, почему он не бросил роль Снейпа, несмотря на рак

Газета The Guardian опубликовала личные записи из дневника британского актёра, звезды "Гарри Поттера" Алана Рикмана. В своих записных книжках он отмечал все события, которые происходили с ним несколько десятков лет, вплоть до самой смерти в 2016 году.

Найденные дневники — буквально размышления и поток мыслей артиста. В своих записях он делился впечатлениями о съёмках частей фильма о "мальчике, который выжил", и писал о взрослении коллег. Кроме того, Рикман размышлял о своём герое Северусе Снегге, который был двойным агентом — пожирателем Смерти и членом Ордена Феникса одновременно — и украдкой помогал Гарри Поттеру. Кроме того, актёр упомянул первую встречу с автором серии романов о волшебнике Джоан Роулинг.

"В беседе с ней чувствуется, что она проживает эти истории, а не придумывает их. Она словно бурлящий ручей", — говорится в некоторых записях актёра.

Также Рикман описывал в дневниках свою болезнь и пребывание в клинике. В 2005 году у него обнаружили рак, а в 2006-м госпитализировали для проведения операции. Тогда он отмечал, что предоперационная похожа на съёмочную площадку, ничто в ней не кажется реальным.

Однако актёр был настроен решительно и не терял уверенности в том, что сможет закончить съёмки. Уже после выписки он вновь приступил к работе, считая, что должен довести историю до конца.

"Наконец-то зелёный свет ГП5 ["Гарри Поттер и Орден Феникса"]. Не чувствуется ни радости, ни грусти. Побеждает такой аргумент: "Доделай до конца. Это твоя история", — писал актёр в дневнике.