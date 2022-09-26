Мобилизованные жители Подмосковья получат специальное снаряжение
Губернатор Воробьёв поручил выдать спецснаряжение мобилизованным жителям Подмосковья
Мобилизованным жителям Московской области будет предоставлено специальное снаряжение. Поручение доукомплектовать будущих бойцов дал губернатор региона Андрей Воробьев. Он пояснил, что сейчас в Подмосковье работает 30 военкоматов, которые проводят работу по призыву мобилизованных.
"Наш президент объявил частичную мобилизацию. Это, пожалуй, сейчас самая ответственная, самая важная работа, которую мы выполняем вместе с военными комиссариатами. У нас на территории 30 военкоматов. Вместе с муниципальными штабами мы ведём эту работу в рамках тех мер и критериев, которые были заявлены и нашим президентом, и министром обороны России", — цитирует Воробьёва телеканал "360".
Он также пообещал, что в ближайшее время главный военный комиссар региона Алексей Астахов подробно ответит на самые важные вопросы: какие категории жителей подлежат мобилизации, куда их направят и когда. Воробьёв подчеркнул, что главам муниципальных округов необходимо уделять особое внимание работе военкоматов и пунктов сбора, где собирают мобилизованных россиян.
"Мною дана команда: сейчас ведётся доукомплектация определённым снаряжением, которое тоже весьма важно в это время года", — добавил Воробьёв.
Ранее военный комиссар Московской области Алексей Астахов заявил, что мобилизованные граждане будут получать от 135 тысяч в месяц. Он пояснил, что есть ещё дополнительные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, а также страховые выплаты.
VK / Минобороны России