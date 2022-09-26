Мобилизованные жители Подмосковья получат специальное снаряжение

Мобилизованным жителям Московской области будет предоставлено специальное снаряжение. Поручение доукомплектовать будущих бойцов дал губернатор региона Андрей Воробьев. Он пояснил, что сейчас в Подмосковье работает 30 военкоматов, которые проводят работу по призыву мобилизованных.

"Наш президент объявил частичную мобилизацию. Это, пожалуй, сейчас самая ответственная, самая важная работа, которую мы выполняем вместе с военными комиссариатами. У нас на территории 30 военкоматов. Вместе с муниципальными штабами мы ведём эту работу в рамках тех мер и критериев, которые были заявлены и нашим президентом, и министром обороны России", — цитирует Воробьёва телеканал "360".

Он также пообещал, что в ближайшее время главный военный комиссар региона Алексей Астахов подробно ответит на самые важные вопросы: какие категории жителей подлежат мобилизации, куда их направят и когда. Воробьёв подчеркнул, что главам муниципальных округов необходимо уделять особое внимание работе военкоматов и пунктов сбора, где собирают мобилизованных россиян.

"Мною дана команда: сейчас ведётся доукомплектация определённым снаряжением, которое тоже весьма важно в это время года", — добавил Воробьёв.