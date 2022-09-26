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26 сентября, 15:00

Расстрелявший охранника в московском баре "16 тонн" задержан

Силовики задержали мужчину, который сегодня открыл стрельбу у столичного бара "16 тонн" и ранил охранника заведения. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

"Стрелявший задержан", говорится в телеграм-канале ведомства без уточнения деталей.

Момент стрельбы по охраннику клуба "16 тонн" попал на видео

Момент стрельбы по охраннику клуба "16 тонн" попал на видео

Напомним, ранее сегодня неизвестный открыл стрельбу в легендарном московском клубе "16 тонн" на Пресненском Валу, в результате пострадал один из охранников. Территория бара оцеплена, на месте работают правоохранители. Раненого охранника госпитализировали, а напавший скрылся на чёрном "мерседесе".

Обложка ©

Прокуратуры Москвы

Татьяна Миссуми

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