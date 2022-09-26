Расстрелявший охранника в московском баре "16 тонн" задержан

Силовики задержали мужчину, который сегодня открыл стрельбу у столичного бара "16 тонн" и ранил охранника заведения. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

Напомним, ранее сегодня неизвестный открыл стрельбу в легендарном московском клубе "16 тонн" на Пресненском Валу, в результате пострадал один из охранников. Территория бара оцеплена, на месте работают правоохранители. Раненого охранника госпитализировали, а напавший скрылся на чёрном "мерседесе".