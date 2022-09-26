На Кубе легализовали однополые браки

Накануне на Кубе прошёл референдум. 66,87% участников поддержали кодекс со всеми его нововведениями, и лишь 33,13% высказались против. Согласно изменениям, однополые пары смогут даже воспользоваться правом на усыновление. Кодекс разрешает и суррогатное материнство для таких нетрадиционных случаев, но в бесплатной форме. Например, если женщина захочет помочь подобной "семье" без цели заработать на этом. Принятый документ вступает в силу сразу после референдума.