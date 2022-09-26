На Кубе легализовали однополые браки
Кубинцы проголосовали на референдуме за легализацию однополых браков
Теперь на Кубе разрешены однополые браки. За новый Семейный кодекс, включающий данное положение, проголосовало большинство граждан, рассказали в Администрации Президента страны Мигеля Диаса-Канеля.
Накануне на Кубе прошёл референдум. 66,87% участников поддержали кодекс со всеми его нововведениями, и лишь 33,13% высказались против. Согласно изменениям, однополые пары смогут даже воспользоваться правом на усыновление. Кодекс разрешает и суррогатное материнство для таких нетрадиционных случаев, но в бесплатной форме. Например, если женщина захочет помочь подобной "семье" без цели заработать на этом. Принятый документ вступает в силу сразу после референдума.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что не подпишет законопроект, разрешающий однополые браки в республике, если он будет принят депутатами. Глава государства напомнил, что семья — это союз мужчины и женщины.
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