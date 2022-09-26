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26 сентября, 14:51

На Кубе легализовали однополые браки

Кубинцы проголосовали на референдуме за легализацию однополых браков

Теперь на Кубе разрешены однополые браки. За новый Семейный кодекс, включающий данное положение, проголосовало большинство граждан, рассказали в Администрации Президента страны Мигеля Диаса-Канеля.

Накануне на Кубе прошёл референдум. 66,87% участников поддержали кодекс со всеми его нововведениями, и лишь 33,13% высказались против. Согласно изменениям, однополые пары смогут даже воспользоваться правом на усыновление. Кодекс разрешает и суррогатное материнство для таких нетрадиционных случаев, но в бесплатной форме. Например, если женщина захочет помочь подобной "семье" без цели заработать на этом. Принятый документ вступает в силу сразу после референдума.

Зеленский ответил на петицию по легализации однополых браков на Украине

Зеленский ответил на петицию по легализации однополых браков на Украине

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что не подпишет законопроект, разрешающий однополые браки в республике, если он будет принят депутатами. Глава государства напомнил, что семья — это союз мужчины и женщины.

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Татьяна Миссуми
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