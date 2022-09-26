Детский психолог рассказала, кому после стрельбы в школе Ижевска нужна помощь специалистов

Всем детям, которые стали свидетелями сегодняшней стрельбы в школе в Ижевске, необходима помощь профессионального психолога. Об этом РИА ФАН рассказала детский психолог Наталья Искра.

"Свидетелям, кто присутствовал, — 100%, обязательно. Психологическая помощь обычно проводится в групповом формате. Таким образом дети в группе через переработку полученного опыта преодолевают последствия того, что они увидели", — объяснила Искра.

Групповая терапия, как правило, длится порядка трёх месяцев. Детям нужно будет посетить около 10–12 встреч. В некоторых случаях могут потребоваться и индивидуальные консультации. Как пояснила Искра, дети могут быть по-разному впечатлительными. Поэтому помощь может понадобиться и тем ребятам, кто не стал свидетелем стрельбы, но учится в этой школе или проживает неподалёку.

По её словам, есть ряд признаков, по которым можно понять, что ребёнку нужна помощь. В первую очередь необходимо обратить внимание на изменения физиологического состояния. Так, у ребёнка может пропасть аппетит или появиться чрезмерное желание есть, нарушиться сон. Также могут наблюдаться нарушения выделительной системы, о чём более взрослые дети могут стесняться рассказать взрослым.

Также у некоторых детей после сильного стресса могут возникать беспричинные слёзы, нежелание разговаривать. Они могут замыкаться в себе и полностью погружаться в гаджеты. Однако, если ребёнок продолжает вести себя как обычно, это совсем не значит, что с ним всё в порядке.

По словам Искры, в подобных случаях обращаться нужно обязательно к кризисным психологам, так как речь идёт о серьёзной терапевтической работе, а специалисты без подготовки могут навредить. У школьных психологов нет такой компетенции, отметила эксперт.