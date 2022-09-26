Детский психолог рассказала, кому после стрельбы в школе Ижевска нужна помощь специалистов
Детский психолог Искра пояснила, кто после стрельбы в школе Ижевска нуждается в помощи
Всем детям, которые стали свидетелями сегодняшней стрельбы в школе в Ижевске, необходима помощь профессионального психолога. Об этом РИА ФАН рассказала детский психолог Наталья Искра.
"Свидетелям, кто присутствовал, — 100%, обязательно. Психологическая помощь обычно проводится в групповом формате. Таким образом дети в группе через переработку полученного опыта преодолевают последствия того, что они увидели", — объяснила Искра.
Групповая терапия, как правило, длится порядка трёх месяцев. Детям нужно будет посетить около 10–12 встреч. В некоторых случаях могут потребоваться и индивидуальные консультации. Как пояснила Искра, дети могут быть по-разному впечатлительными. Поэтому помощь может понадобиться и тем ребятам, кто не стал свидетелем стрельбы, но учится в этой школе или проживает неподалёку.
По её словам, есть ряд признаков, по которым можно понять, что ребёнку нужна помощь. В первую очередь необходимо обратить внимание на изменения физиологического состояния. Так, у ребёнка может пропасть аппетит или появиться чрезмерное желание есть, нарушиться сон. Также могут наблюдаться нарушения выделительной системы, о чём более взрослые дети могут стесняться рассказать взрослым.
Также у некоторых детей после сильного стресса могут возникать беспричинные слёзы, нежелание разговаривать. Они могут замыкаться в себе и полностью погружаться в гаджеты. Однако, если ребёнок продолжает вести себя как обычно, это совсем не значит, что с ним всё в порядке.
По словам Искры, в подобных случаях обращаться нужно обязательно к кризисным психологам, так как речь идёт о серьёзной терапевтической работе, а специалисты без подготовки могут навредить. У школьных психологов нет такой компетенции, отметила эксперт.
По данным издания, Минздрав РФ направил в Ижевск группу специалистов для работы с пострадавшими во время стрельбы в школе.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. В результате атаки погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
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