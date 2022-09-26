Устроивший стрельбу в ижевской школе состоял на учёте в психоневрологическом диспансере
Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 преступник состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов журналистам.
Губернатор Удмуртии Александр Бречалов заявил, что устроивший стрельбу в школе Ижевска преступник состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Видео © VK / Александр Бречалов
"Мы знаем, что он находился на учёте в психоневрологическом диспансере", — заявил Бречалов.
Он также предположил, что нападавший на школу мог придерживаться нацистской идеологии, так как в момент преступления на нём была соответствующая майка.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника — он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
ТАСС / Ильяс Бекмансуров