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26 сентября, 11:20

Устроивший стрельбу в ижевской школе состоял на учёте в психоневрологическом диспансере

Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 преступник состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов журналистам.

Губернатор Удмуртии Александр Бречалов заявил, что устроивший стрельбу в школе Ижевска преступник состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Видео © VK / Александр Бречалов

"Мы знаем, что он находился на учёте в психоневрологическом диспансере", — заявил Бречалов.

Он также предположил, что нападавший на школу мог придерживаться нацистской идеологии, так как в момент преступления на нём была соответствующая майка.

В Кремле заявили, что устроивший стрельбу в ижевской школе мог быть неофашистом

В Кремле заявили, что устроивший стрельбу в ижевской школе мог быть неофашистом

Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника — он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".

Обложка ©

ТАСС / Ильяс Бекмансуров

Артур Белкин

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