Устроивший стрельбу в ижевской школе состоял на учёте в психоневрологическом диспансере

Губернатор Удмуртии Александр Бречалов заявил, что устроивший стрельбу в школе Ижевска преступник состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Видео © VK / Александр Бречалов

" Мы знаем, что он находился на учёте в психоневрологическом диспансере ", — заявил Бречалов.

Он также предположил, что нападавший на школу мог придерживаться нацистской идеологии, так как в момент преступления на нём была соответствующая майка.