Курганские пограничники не дают подлежащим мобилизации россиянам выехать в Казахстан
Пограничники на территории Курганской области пресекают любые попытки подлежащих мобилизации граждан пересечь границу России и Казахстана.
"Да, отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу", — рассказали ТАСС в Пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по Курганской и Тюменской областям.
В ведомстве уточнили, что всем, кому отказано в пропуске, следует обращаться за соответствующими комментариями в военкомат. А также рассказали, что в целом ситуация на границе довольно спокойная, нет никакого скопления людей, лишь к вечеру набирается очередь из 10–15 авто.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
ТАСС / Сергей Бобылев