Курганские пограничники не дают подлежащим мобилизации россиянам выехать в Казахстан

"Да, отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу", — рассказали ТАСС в Пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по Курганской и Тюменской областям.

В ведомстве уточнили, что всем, кому отказано в пропуске, следует обращаться за соответствующими комментариями в военкомат. А также рассказали, что в целом ситуация на границе довольно спокойная, нет никакого скопления людей, лишь к вечеру набирается очередь из 10–15 авто.