Отца пятерых детей из Рузы, мобилизованного по ошибке, вернут домой

Отец пятерых детей из Рузского городского округа Николай Мищенко, которого ранее призвали на службу в ходе частичной мобилизации, вскоре окажется дома с родными, передаёт телеканал "360". Как заявил глава городского округа Николай Пархоменко, ошибка произошла из-за того, что мужчина не предоставил необходимые документы и не уточнил в военкомате количество детей, находящихся на иждивении.

"Только что общался с супругой Николая. Военком Рузского городского округа и Можайского городского округа выдвинулся в Наро-Фоминск, чтобы его забрать домой. При приходе в военкомат, к большому сожалению, ни Николай не сказал, что у него пятеро детей от разных жён (а эти сведения носят заявительный характер), ни сотрудник военкомата не был достаточно убедителен, поэтому такое и произошло. Действительно, у Николая пятеро детей от двух жён, все у него находятся на иждивении. Я думаю, что через часа два-три он будет дома", — заверил Пархоменко.

По данным телеканала, Николай Мищенко ранее не служил в армии. Он состоял в браке несколько раз. От первой жены у него двое детей, в новой семье воспитывает ещё троих. Самому старшему ещё даже нет 14 лет. По закону это освобождает его от частичного призыва.

Пархоменко пообещал разобраться и не допустить подобных ситуаций в других семьях. Он пояснил, что, хоть военкоматы и работают в сложном режиме, всё же существует порядок призыва и перечень граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию. Он также напомнил россиянам о необходимости обязательно сообщать в военкомате о смене места работы, жительства или состава семьи. С собой при этом необходимо иметь соответствующие документы.