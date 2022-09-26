"Принимать правильные решения": Шольц резко ответил главе украинского МИД из-за слов о немецких танках
NYT: Шольц пришёл в ярость из-за слов Кулебы о немецких танках для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц был вне себя из-за слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о нежелании поставлять немецкие танки для Киева. Об этом пишет The New York Times.
"Лидерство не означает, что вы делаете то, о чём вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю", — приводит издание слова Шольца и отмечает, что в этот момент он "пришёл в ярость".
Ранее канцлер ФРГ объяснял, что не хочет поставлять на Украину немецкие танки, так как это может сильно усугубить глобальный конфликт. При этом, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба утверждал, что у Берлина нет "ни единого рационального аргумента" за то, чтобы не поставлять данное оружие Киеву.
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