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26 сентября, 10:54

"Принимать правильные решения": Шольц резко ответил главе украинского МИД из-за слов о немецких танках

NYT: Шольц пришёл в ярость из-за слов Кулебы о немецких танках для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц был вне себя из-за слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о нежелании поставлять немецкие танки для Киева. Об этом пишет The New York Times.

"Лидерство не означает, что вы делаете то, о чём вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю", — приводит издание слова Шольца и отмечает, что в этот момент он "пришёл в ярость".

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"Было бы катастрофой": Шольц объяснил опасность передачи танков Украине

Ранее канцлер ФРГ объяснял, что не хочет поставлять на Украину немецкие танки, так как это может сильно усугубить глобальный конфликт. При этом, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба утверждал, что у Берлина нет "ни единого рационального аргумента" за то, чтобы не поставлять данное оружие Киеву.

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Getty Images / Kay Nietfeld

Артур Белкин

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