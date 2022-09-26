Напавший на школу в Ижевске не состоял на учёте в Росгвардии как владелец оружия
Мужчина, устроивший нападение на школу № 88 в Ижевске, не состоял на учёте в Росгвардии как владелец оружия. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"Напавший на школу в Ижевске не состоял на учёте в Росгвардии как владелец оружия", — указал он.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики баррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника — он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
ТАСС / Ильяс Бекмансуров