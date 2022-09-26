В Кремле призвали проверить эффективность мер безопасности после трагедии в Ижевске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал проанализировать эффективность мер для обеспечения безопасности в российских школах после трагичного инцидента, который произошёл сегодня в Ижевске.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько выполнено поручение президента России Владимира Путина по повышению безопасности в учебных заведениях, он отметил, что пока нет возможности дать такую оценку. По словам представителя Кремля, "введён в действие целый ряд норм и правил для обеспечения безопасности".