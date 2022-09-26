В Кремле призвали проверить эффективность мер безопасности после трагедии в Ижевске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал проанализировать эффективность мер для обеспечения безопасности в российских школах после трагичного инцидента, который произошёл сегодня в Ижевске.
Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько выполнено поручение президента России Владимира Путина по повышению безопасности в учебных заведениях, он отметил, что пока нет возможности дать такую оценку. По словам представителя Кремля, "введён в действие целый ряд норм и правил для обеспечения безопасности".
"Безусловно, эффективность предстоит проанализировать с учётом произошедшего [в Ижевске]", — добавил Песков.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики баррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника — он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
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