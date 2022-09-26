Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 13

В результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске погибло 13 человек, среди них — семь детей. Уточнённую информацию предоставили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шесть взрослых и семь несовершеннолетних. Ранены 14 детей и семь взрослых", — уточнили в СК.