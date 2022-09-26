Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 13
В результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске погибло 13 человек, среди них — семь детей. Уточнённую информацию предоставили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шесть взрослых и семь несовершеннолетних. Ранены 14 детей и семь взрослых", — уточнили в СК.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики баррикадировались в классах. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника — он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нём не было.
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