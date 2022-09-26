Врач школы № 88 в Ижевске: Напавший сделал около 30 выстрелов
Врач школы № 88 в Ижевске рассказала телеграм-каналу SHOT новые подробности о нападении. По её словам, преступник вёл постоянную стрельбу — она слышала как минимум 20 выстрелов.
Врач рассказала подробности о нападении. Видео © t.me / SHOT
"Я выглянула и поняла, что стреляют и стреляют на поражение! Просто в кабинете закрылась и больше ничего не видела. Слышала только, что постоянно стреляли. Выстрелов было очень много — более двадцати – тридцати", — призналась она.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы. Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате стрельбы погиб охранник учреждения, также есть жертвы и раненые среди детей. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек. Полицейские уже обнаружили тело мужчины, открывшего стрельбу, — он покончил с собой.
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