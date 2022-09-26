Врач школы № 88 в Ижевске: Напавший сделал около 30 выстрелов

Врач школы № 88 в Ижевске рассказала телеграм-каналу SHOT новые подробности о нападении. По её словам, преступник вёл постоянную стрельбу — она слышала как минимум 20 выстрелов.

"Я выглянула и поняла, что стреляют и стреляют на поражение! Просто в кабинете закрылась и больше ничего не видела. Слышала только, что постоянно стреляли. Выстрелов было очень много — более двадцати – тридцати", — призналась она.