"К нам нужно относиться, как к Израилю": Степанова потребовала вернуть российских лыжников на международную арену

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова потребовала немедленно вернуть наших спортсменов на международную арену. Об этом сообщает Dagbladet.

На прошлой неделе генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе Кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года.

"Мы никогда не умоляли вернуть нас на международную арену. Мы требовали этого с первого дня отстранения. Это наше абсолютное право. Политические конфликты не должны мешать спортсменам соревноваться. <...> В мире никто не бойкотирует атлетов из Израиля. Вот и к нам нужно относиться так же, как к израильтянам", — сказала Степанова.