Глава Удмуртии подтвердил гибель охранника при стрельбе в ижевской школе

Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске погиб охранник учреждения, также есть жертвы и раненые среди детей.

"В Ижевске в школе № 88 пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые", — сказал Бречалов в видеообращении.