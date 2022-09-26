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26 сентября, 08:11
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Глава Удмуртии подтвердил гибель охранника при стрельбе в ижевской школе

<p>Работа силовиков на месте стрельбы в школе Ижевска. Фото © LIFE</p>

Работа силовиков на месте стрельбы в школе Ижевска. Фото © LIFE

Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске погиб охранник учреждения, также есть жертвы и раненые среди детей.

"В Ижевске в школе № 88 пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые",  сказал Бречалов в видеообращении.

Ученица ижевской школы, где произошла стрельба: Девочки плачут, говорят, там лестница в крови

Ученица ижевской школы, где произошла стрельба: Девочки плачут, говорят, там лестница в крови

Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах, тем не менее, по предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие, однако их число пока не уточняется официально. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы.

Александра Вишнякова

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