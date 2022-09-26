Глава Удмуртии подтвердил гибель охранника при стрельбе в ижевской школе
Работа силовиков на месте стрельбы в школе Ижевска. Фото © LIFE
Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске погиб охранник учреждения, также есть жертвы и раненые среди детей.
"В Ижевске в школе № 88 пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые", — сказал Бречалов в видеообращении.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах, тем не менее, по предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие, однако их число пока не уточняется официально. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы.