Мобилизованные граждане получат право выйти на пенсию досрочно

Граждане, подпавшие под частичную мобилизацию для участия в специальной операции на Украине, получат право досрочного выхода на пенсию. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании, которое провёл в понедельник глава правительства Михаил Мишустин.

Она напомнила, что призванные по мобилизации получают статус военнослужащих и в связи с этим им предоставляются все те же гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту.