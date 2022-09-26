Мобилизованные граждане получат право выйти на пенсию досрочно
Голикова заявила о праве досрочного выхода на пенсию для мобилизованных граждан
Граждане, подпавшие под частичную мобилизацию для участия в специальной операции на Украине, получат право досрочного выхода на пенсию. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании, которое провёл в понедельник глава правительства Михаил Мишустин.
Она напомнила, что призванные по мобилизации получают статус военнослужащих и в связи с этим им предоставляются все те же гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту.
"Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости. Кроме того, помимо общего страхового стажа, учитываемого при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях, действующим пенсионным законодательством предусмотрен специальный стаж работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение", — проинформировала Голикова.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь.
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