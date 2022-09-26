Ученица ижевской школы, где произошла стрельба: Девочки плачут, говорят, там лестница в крови

Одна из учениц школы № 88 в Ижевске, которой удалось эвакуироваться во время стрельбы, рассказала телеграм-каналу SHOT о панике в учреждении.

Рассказ ученицы ижевской школы, где произошла стрельба. Видео © SHOT

"У нас стреляли в школе. Я от испуга не видела, я бежала куда-то. Девочки плачут, говорят, там лестница в крови. Я бежала в страхе просто", — говорит девочка.