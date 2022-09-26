Житель Урюпинска припарковался у военкомата и поджёг свой автомобиль
Военкомат Урюпинска, который злоумышленник пытался поджечь. Обложка © t.me / SHOT
В Урюпинске Волгоградской области 35-летний мужчина вплотную подъехал к военкомату и поджёг свой автомобиль, решив так показать протест против спецоперации России на Украине. О случившемся пишет SHOT и публикует кадры возгорания.
Мужчина поджёг авто возле военкомата в Урюпинске. Видео © t.me / SHOT
Автомобиль, который мужчина поджёг рядом с военкоматом в Урюпинске. Фото © t.me / SHOT
На видео злоумышленник паркуется прямо у входа в здание, затем выходит из машины и начинает забрасывать её бутылками с зажигательной смесью. Огонь тут же охватывает как само авто, так и часть фасада военкомата.
Полиция быстро задержала поджигателя. По данным правоохранителей, у мужчины с собой было не меньше десяти бутылок с горючим. В результате его действий никто не пострадал, пожар потушили.
Как писал Лайф, в Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимске и ранил военкома. Злоумышленник уже задержан, его мотивы выясняются.