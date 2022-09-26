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26 сентября, 07:30

Житель Урюпинска припарковался у военкомата и поджёг свой автомобиль

<p>Военкомат Урюпинска, который злоумышленник пытался поджечь. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/44223" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Военкомат Урюпинска, который злоумышленник пытался поджечь. Обложка © t.me / SHOT

В Урюпинске Волгоградской области 35-летний мужчина вплотную подъехал к военкомату и поджёг свой автомобиль, решив так показать протест против спецоперации России на Украине. О случившемся пишет SHOT и публикует кадры возгорания.

Мужчина поджёг авто возле военкомата в Урюпинске. Видео © t.me / SHOT

Автомобиль, который мужчина поджёг рядом с военкоматом в Урюпинске. Фото © t.me / SHOT

Автомобиль, который мужчина поджёг рядом с военкоматом в Урюпинске. Фото © t.me / SHOT

На видео злоумышленник паркуется прямо у входа в здание, затем выходит из машины и начинает забрасывать её бутылками с зажигательной смесью. Огонь тут же охватывает как само авто, так и часть фасада военкомата.

Полиция быстро задержала поджигателя. По данным правоохранителей, у мужчины с собой было не меньше десяти бутылок с горючим. В результате его действий никто не пострадал, пожар потушили.

Неизвестные ночью пытались поджечь военкоматы в Амурской области и в Хабаровске

Неизвестные ночью пытались поджечь военкоматы в Амурской области и в Хабаровске

Как писал Лайф, в Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимске и ранил военкома. Злоумышленник уже задержан, его мотивы выясняются.

Татьяна Миссуми

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