Житель Урюпинска припарковался у военкомата и поджёг свой автомобиль

В Урюпинске Волгоградской области 35-летний мужчина вплотную подъехал к военкомату и поджёг свой автомобиль, решив так показать протест против спецоперации России на Украине. О случившемся пишет SHOT и публикует кадры возгорания.

Мужчина поджёг авто возле военкомата в Урюпинске. Видео © t.me / SHOT

Автомобиль, который мужчина поджёг рядом с военкоматом в Урюпинске. Фото © t.me / SHOT

На видео злоумышленник паркуется прямо у входа в здание, затем выходит из машины и начинает забрасывать её бутылками с зажигательной смесью. Огонь тут же охватывает как само авто, так и часть фасада военкомата.

Полиция быстро задержала поджигателя. По данным правоохранителей, у мужчины с собой было не меньше десяти бутылок с горючим. В результате его действий никто не пострадал, пожар потушили.