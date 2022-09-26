Politico: Франция и ФРГ сворачивают военную помощь Украине
Франция и Германия используют разные способы и ухищрения, чтобы сохранить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет американское агентство Politico, страны даже затягивают или вовсе не отправляют Украине обещанную военную помощь.
Нежелание ФРГ посылать тяжёлые бронетанковые силы, в том числе танки и боевые машины пехоты, вызвало критику со стороны украинских лидеров, которые обвиняют Берлин в отступлении. А про Францию говорят, что она умышленно сворачивает помощь Незалежной с целью сыграть роль "нейтрального арбитра, когда стрельба прекратится".
"[Президент Франции Эмманюэль] Макрон нанёс непоправимый ущерб своим притязаниям на европейское лидерство, когда призвал Украину не унижать Путина. К сожалению, шансы на то, что любой из них (лидеров Франции и Германии. — Прим. Лайфа) изменит курс в сроки, необходимые для того, чтобы помочь Киеву достичь своих целей, невелики", — говорится в материале.
При этом, как считают авторы Politico, долго без поставок тяжёлого западного вооружения Украина продержаться не сможет.
Как уже писал Лайф, власти Украины просят, чтобы страны Запада в первую очередь поставили тяжёлые бронетанковые силы. Эксперты считают, что американские танки Abrams и немецкие Leopard могли бы заметно повысить боеготовность Вооружённых сил Украины. Однако на Западе колеблются с принятием решения о поставке такой техники. Проблемы могут возникнуть как с логистикой, так и с подготовкой украинских военных к управлению этими боевыми машинами.
ТАСС / AP / Eckehard Schulz