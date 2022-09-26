Politico: Франция и ФРГ сворачивают военную помощь Украине

Франция и Германия используют разные способы и ухищрения, чтобы сохранить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет американское агентство Politico, страны даже затягивают или вовсе не отправляют Украине обещанную военную помощь.

Нежелание ФРГ посылать тяжёлые бронетанковые силы, в том числе танки и боевые машины пехоты, вызвало критику со стороны украинских лидеров, которые обвиняют Берлин в отступлении. А про Францию говорят, что она умышленно сворачивает помощь Незалежной с целью сыграть роль "нейтрального арбитра, когда стрельба прекратится".

"[Президент Франции Эмманюэль] Макрон нанёс непоправимый ущерб своим притязаниям на европейское лидерство, когда призвал Украину не унижать Путина. К сожалению, шансы на то, что любой из них (лидеров Франции и Германии. — Прим. Лайфа) изменит курс в сроки, необходимые для того, чтобы помочь Киеву достичь своих целей, невелики", — говорится в материале.

При этом, как считают авторы Politico, долго без поставок тяжёлого западного вооружения Украина продержаться не сможет.