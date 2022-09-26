"Цель уничтожена": Российский ЗРК "Тор-М2" обезвредил две украинские ракеты
Минобороны показало работу ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" Западного военного округа обезвредил две украинские ракеты в ходе специальной военной операции. Кадры боевой работы техники опубликовало Министерство обороны РФ.
Боевая работа расчётов зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Обложка © Минобороны РФ
На обнародованном видео показано, как российский комплекс с символом Z выезжает на боевые позиции. После этого "Тор-М2" оказывается окружён украинскими ракетами, но начальник расчёта даёт оперативную команду: "Пуск!". Благодаря слаженной работе военных ВС РФ и точности попадания все цели противника были уничтожены.
"Мне пришла команда с БКП, что надвигается ракетный удар. Мною было обнаружено две ракеты, по которым потом вёлся огонь. После уничтожения всё подтвердилось. Обломки данных объектов были найдены в поле. Если бы эти объекты дошли до города, я думаю, инфраструктура очень бы сильно пострадала и жертвы были бы колоссальные, потому что данная ракета предназначена для уничтожения крупных объектов", — объяснил начальник расчёта ЗРК "Тор-М2".
Он рассказал, что в ходе спецоперации комплексы сотни раз выполняли успешные задачи, ведь данный ЗРК может стрелять одновременно четырьмя ракетами. На счету расчётов — огромное количество сбитых ракет противника и беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Лайф рассказывал, что российские ВКС уничтожили почти 200 бойцов украинской группы "Чайка" и нацбатов "Скиф", "Днепр" и "Гепард" в районе Запорожья. Кроме того, было ликвидировано 12 единиц военной техники.
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