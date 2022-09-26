Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" Западного военного округа обезвредил две украинские ракеты в ходе специальной военной операции. Кадры боевой работы техники опубликовало Министерство обороны РФ.

Боевая работа расчётов зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Обложка © Минобороны РФ

На обнародованном видео показано, как российский комплекс с символом Z выезжает на боевые позиции. После этого "Тор-М2" оказывается окружён украинскими ракетами, но начальник расчёта даёт оперативную команду: "Пуск!". Благодаря слаженной работе военных ВС РФ и точности попадания все цели противника были уничтожены.

"Мне пришла команда с БКП, что надвигается ракетный удар. Мною было обнаружено две ракеты, по которым потом вёлся огонь. После уничтожения всё подтвердилось. Обломки данных объектов были найдены в поле. Если бы эти объекты дошли до города, я думаю, инфраструктура очень бы сильно пострадала и жертвы были бы колоссальные, потому что данная ракета предназначена для уничтожения крупных объектов", — объяснил начальник расчёта ЗРК "Тор-М2".

Он рассказал, что в ходе спецоперации комплексы сотни раз выполняли успешные задачи, ведь данный ЗРК может стрелять одновременно четырьмя ракетами. На счету расчётов — огромное количество сбитых ракет противника и беспилотных летательных аппаратов.