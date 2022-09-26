Как украинский депутат на Лазурном Берегу тратит на себя миллионы, а на войну собирает копейки На днях украинская Верховная рада будет решать вопрос о лишении мандата депутата Вадима Столара — участника так называемого батальона "Монако". Чем прославился сбежавший от войны парламентарий? 22353 22353 Коллаж © LIFE. Фото © YouTube / "Украинская правда", © Wikipedia

В последние дни депутаты Верховной рады ожесточённо выясняют, кто из нардепов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" больший зрадник (предатель) Украины: кто и когда сбежал с деньгами за границу и что не сделал для Родины. Так офис президента Зеленского расправляется с политическими конкурентами.

После начала боевых действий страну спешно покинули братья-бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы, известные футбольному миру как владельцы клуба "Динамо Киев". Теперь их регулярно видят в казино Монте-Карло.

Вадим Столар. Фото © YouTube/TVObolon

Кроме них на французской Ривьере был замечен представитель партии ОПЗЖ — 38-летний Игорь Абрамович — один из самых молодых и богатых депутатов последнего созыва.

Ещё один — теперь уже бывший представитель партии — 40-летний Вадим Столар. На днях его обвинили в том, что нардеп собрал более 100 млн гривен с простых украинцев на войну с Россией, после чего сбежал в Ниццу.

На Украине беглых депутатов уже окрестили "батальоном "Монако".

Ветреный депутат

В Незалежной политики обвиняют Вадима Столара якобы в пророссийских взглядах и дружбе с врагами Украины. Однако это лишь чёрный пиар.

Депутатскую карьеру Столар начинал с фракции "Наша Украина" "оранжевого" президента Виктора Ющенко в Киевском областном совете. В это время он дружил со ставленником Ющенко — мэром Киева Леонидом Черновецким, которого за странное поведение в народе прозвали Лёня Космос.

Депутаты от партии ОПЗЖ (слева – направо): Вадим Столар, Вадим Рабинович, Игорь Абрамович. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Вадим Столар

Дружба была настолько крепкой, что до конца 2012 года депутат арендовал виллу в Конча-Заспе, принадлежавшую сыну киевского головы. Вероятно, при активной поддержке Космоса Столар набрал вес на строительном рынке Киева и не просто превратился в одного из крупнейших столичных застройщиков, а стал человеком, которого украинские СМИ называли "теневым мэром города" и "смотрящим за Киевом".

Когда на президентских выборах 2010 года команда Виктора Януковича пришла к власти, Столар не стал долго раздумывать, а сразу ушёл к конкурентам "оранжистов" — в бело-голубую Партию регионов, с помощью которой сумел стать депутатом Верховной рады. Здесь он работал в Комитете по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

В 2014-м, после крушения Партии регионов в результате Майдана, Столар вышел из партии и вернулся депутатом в Киевский облсовет, где дорос до заместителя главы Бюджетной комиссии по вопросам привлечения инвестиций.

В 2019 году Столару удалось вернуться в Верховную раду уже под флагами ОПЗЖ. Интересно, что вступление в партию совпало с добровольным взносом в партийную кассу — Столар пожертвовал 1,6 млн гривен. Практически сразу после начала СВО он вышел из ОПЗЖ, а в мае 2022-го показательно вступил в патриотическую депутатскую группу "Восстановление Украины".

Банкиры тоже были против Столара © SkeletInfo

Столару удавалось выходить сухим из коррупционных скандалов, в которые он попадал регулярно. Каждый раз в украинских СМИ его ФИО соседствовали в сюжетах о хищениях у госструктур десятков миллионов гривен. А последний раз — в 2020 году — Столар оказался замешан в истории с воровством из "Укргазбанка" 139 миллионов, выделенных на строительство киевского метро, однако до уголовного дела так и не дошло.

Жизнь миллионера

Вместе с выходом из ОПЗЖ Столар с семьёй сразу же покинул Украину и осел в своём поместье в местечке Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном Берегу Франции, граничащем с княжеством Монако. Роскошный особняк находится совсем рядом с морем, с его крыши можно любоваться заливом и соседним мысом, густо покрытым лесом.

Вилла народного депутата Верховной рады. © YouTube / "Украинская правда"

На улицах Монте-Карло и Ниццы можно увидеть два внедорожника от "Мерседес": белый GLS 350 и чёрный GLS 400. Они принадлежат Вадиму Столару и его отцу Михаилу. Интересно, что формальными владельцами обеих машин выступают фирмы. Оба мужчины внимательно следят за тем, чтобы лишний раз не светить своё имущество и персональные данные.

Здесь же обитает вся большая семья депутата: владелица украинских бутиков — супруга Инна с тремя детьми, отец Михаил, также занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, собственник ряда крупных предприятий, мать Яна — владелица туристической компании Yana Luxury Travel. Она же, несмотря на возраст, около 10 лет назад стала матерью двух дочерей-близняшек — сестёр Столара.

С 2018 года соотечественники регулярно встречают народного депутата в лучших заведениях Монако и французской Ривьеры. Он часто и пышно отмечает праздники в компании друзей-депутатов, родственников и партнёров по бизнесу. На этих вечеринках пели украинские звёзды эстрады и даже российские рэперы.

С 24 февраля депутат не был ни на одном из заседаний Рады, однако он напоминает о себе акциями в поддержку армии: собирает среди украинцев деньги на еду и обмундирование. Столар хотел угодить Зеленскому, но это ему не помогло.

Родители Вадима Столара: Михаил и Яна, а также юные сёстры. 2016 год. ОК / Михаил Столар

Привет с родины

На днях депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая подала в Верховную раду обращение о досрочном лишении депутатских полномочий Вадима Столара, Григория Суркиса и Игоря Абрамовича.

Комментируя эту инициативу, бывший депутат-"порохобот" Александр Черненко язвительно написал у себя в соцсетях, что "один ужин Столара в ресторане элитного курорта Сен-Жан-Кап-Ферра (где сейчас обитает беглый депутат) стоит дороже всей его "помощи".

— Не провёл ни дня на Украине с 24 февраля и, пропустив все заседания Верховной рады в критический для государства момент, Столар решил хоть как-то обелить свой образ предателя, — написал Черненко.

После этого в украинских соцсетях Столара стали называть самым храбрым воином "батальона "Монако", "героически обороняющим свою виллу на Лазурном Берегу".

На этом "мерседесе" Вадим Столар уехал в Ниццу. © Ua.carplates.app

Доходы и бизнес

Столару есть что терять. До недавнего времени он был одним из крупнейших девелоперов столицы Незалежной, влиятельным коммерсантом с хорошими связями.

Несмотря на то что сейчас на депутата формально не записаны ни активы, ни бизнес (он вышел из учредителей всех своих фирм), имя Столара до сих пор связывают с как минимум четырьмя киевскими строительными компаниями, продолжающими работать в столице по сей день. Интересно, что соучредителем некоторых из них является сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан.

Депутат владеет огромным 33-этажным бизнес-центром класса "А" "Парус" в Печерском районе столицы практически на бульваре Леси Украинки. Из окон центра открывается панорама на центральную часть Киева.

Ещё один небоскрёб — 101 Tower — расположен на улице Льва Толстого в Соломенском районе города неподалёку от железнодорожного вокзала. Украинские эксперты рынка недвижимости сообщали, что в этом проекте у Столара есть доля.





До лета этого года депутат активно вкладывался в собственную телевизионную сеть Live.Network. Предполагалось, что телестудии появятся во всех областных центрах Украины. Однако запустить удалось всего три — в Киеве, Одессе и Харькове, после чего появились сообщения, что проект Столара закрывается.

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Авторы Евгений Кузнецов