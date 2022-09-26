Подорвавшийся в Мелитополе украинский диверсант готовил серию терактов

Украинский диверсант, который погиб из-за своей ошибки при взрыве автомобиля в Мелитополе, готовил серию терактов. Об этом сообщили в администрации города.

"Погибший вчера в Мелитополе украинский диверсант готовил серию терактов, установило следствие. Личность человека, находившегося в автомобиле и погибшего при взрыве, оперативные сотрудники установили сразу: на месте было обнаружено приписное свидетельство ВСУ", — рассказали в мэрии.

Найденные на месте происшествия улики позволили следствию выдвинуть версию о том, что боевик может быть причастен к другим терактам. При обыске в квартире погибшего диверсанта было найдено взрывное устройство с пультом дистанционного управления, взрыватели, телефоны на взрывчатке, усиленные магниты для крепления СВУ к днищу автомобиля и другие запрещённые устройства. Следствие продолжается.