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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 06:50
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Подорвавшийся в Мелитополе украинский диверсант готовил серию терактов

Украинский диверсант, который погиб из-за своей ошибки при взрыве автомобиля в Мелитополе, готовил серию терактов. Об этом сообщили в администрации города.

"Погибший вчера в Мелитополе украинский диверсант готовил серию терактов, установило следствие. Личность человека, находившегося в автомобиле и погибшего при взрыве, оперативные сотрудники установили сразу: на месте было обнаружено приписное свидетельство ВСУ", — рассказали в мэрии.

Найденные на месте происшествия улики позволили следствию выдвинуть версию о том, что боевик может быть причастен к другим терактам. При обыске в квартире погибшего диверсанта было найдено взрывное устройство с пультом дистанционного управления, взрыватели, телефоны на взрывчатке, усиленные магниты для крепления СВУ к днищу автомобиля и другие запрещённые устройства. Следствие продолжается.

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Лайф сообщал, что украинский диверсант погиб из-за своей ошибки при взрыве автомобиля в Мелитополе. Инцидент произошёл 25 сентября на улице Ломоносова. Сила взрыва была настолько мощной, что машину разорвало на две части, причём на протяжении некоторого времени детонировал боекомплект. Погибший был гражданином Незалежной, рядом с его телом обнаружили приписное свидетельство Вооружённых сил Украины, разбросанные деньги.

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t.me / "СВОДКИ ОПОЛЧЕНИЯ"

Оксана Попова
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