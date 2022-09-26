Подорвавшийся в Мелитополе украинский диверсант готовил серию терактов
Украинский диверсант, который погиб из-за своей ошибки при взрыве автомобиля в Мелитополе, готовил серию терактов. Об этом сообщили в администрации города.
"Погибший вчера в Мелитополе украинский диверсант готовил серию терактов, установило следствие. Личность человека, находившегося в автомобиле и погибшего при взрыве, оперативные сотрудники установили сразу: на месте было обнаружено приписное свидетельство ВСУ", — рассказали в мэрии.
Найденные на месте происшествия улики позволили следствию выдвинуть версию о том, что боевик может быть причастен к другим терактам. При обыске в квартире погибшего диверсанта было найдено взрывное устройство с пультом дистанционного управления, взрыватели, телефоны на взрывчатке, усиленные магниты для крепления СВУ к днищу автомобиля и другие запрещённые устройства. Следствие продолжается.
Лайф сообщал, что украинский диверсант погиб из-за своей ошибки при взрыве автомобиля в Мелитополе. Инцидент произошёл 25 сентября на улице Ломоносова. Сила взрыва была настолько мощной, что машину разорвало на две части, причём на протяжении некоторого времени детонировал боекомплект. Погибший был гражданином Незалежной, рядом с его телом обнаружили приписное свидетельство Вооружённых сил Украины, разбросанные деньги.
t.me / "СВОДКИ ОПОЛЧЕНИЯ"