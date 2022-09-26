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26 сентября, 06:15

Режим ограничения на полёты в 11 аэропортов России продлён до 2 октября

Российские авиавласти продлили ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Как уточнили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта, запрет будет действовать по меньшей мере до 2 октября.

"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 2 октября 2022 года 3:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Пассажирские рейсы по-прежнему не выполняются в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом остальные продолжают функционировать в штатном режиме.

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Напомним, что ограничения на полёты в 11 аэропортов России были введены 24 февраля текущего года из-за проведения специальной военной операции на Украине. В последний раз запрет на выполнение гражданских перевозок в эти авиагавани был продлён до 28 сентября.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер

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