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26 сентября, 06:11

Боксёр Александр Усик поддержал использование русского языка на Украине

Украинский боксёр в тяжёлом весе Александр Усик поддержал использование русского языка на Украине.

"Некоторые люди, общаясь на украинском языке, когда слышат собеседника на русском, начинают: "Я вас не розумию". Нельзя этого делать. Эти колебания с языками делаются специально", — сказал он в интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона"*.

Государственным языком в Незалежной является украинский, однако совсем другое дело, как люди разговаривают у себя дома, подчеркнул спортсмен.

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Кстати, ранее Лайф писал, что боксёр Александр Усик планирует завершить свою спортивную карьеру после ещё трёх боёв. Тяжеловес мечтает сразиться с Тайсоном Фьюри, Саулем Альваресом, а после провести финальный поединок на Украине. Всего в активе Усика — 20 побед в 20 боях.

* Включен в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Николь Вербер

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